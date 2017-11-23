 تويتر يغلق حساب صحيفة شهيره .. والسبب؟!! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تويتر يغلق حساب صحيفة شهيره .. والسبب؟!!

تويتر يغلق حساب صحيفة شهيره .. والسبب؟!!
المناطق _ متابعات

صرح موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأنه قام بإغلاق أحد حسابات صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية لمدة يوم بطريق الخطأ.
ويتابع 1.9 مليون شخص حساب nytimesworld، الذي يقوم بتغطية الأحداث الدولية.
وقد أُغلق الحساب يوم السبت بعد نشره تقريرًا عن رئيس الوزراء الكندي، وأُبلغت الصحيفة بأنها انتهكت قواعد “تويتر” الخاصة بالسلوك المحرض على الكراهية.
وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن الأمر استغرق ما يقرب من 24 ساعة، كي يعيد “تويتر” فتح الحساب مرة أخرى والسماح للصحيفة بالبدء في النشر من جديد، وغالبا ما ترسل الصحيفة الأمريكية نحو 100 تغريدة يوميًا.
أكد موقع تويتر، في بيان: “بعد مراجعة الحساب يبدو أن أحد وكلائنا قد ارتكب خطأ، وقد أعلنا هذه المشكلة حتى لا تحدث أخطاء مماثلة بعد ذلك”.
وفي ذات السياق كان موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أوقف حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري، ثم أعاد فتحه في غضون 11 دقيقة فقط.
وتعرض تويتر، لبعض الانتقادات بعد أن حظر حساب الممثلة الأمريكية روز ماكغوان، التي كانت قد اتهمت المنتج السينيمائي هارفي وينشتاين بالاغتصاب دون ذكر السبب.
كما تعرض أيضًا لهجوم بسبب استغراقه وقتًا طويلاً أو فشله التام في إزالة المحتوى الذي يحرض على العنف أو الكراهية أو المواد المسيئة الأخرى.

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