محافظ تيماء يتفقد عدد من المراكز

تفقد محافظ تيماء سعد بن نايف السديري ويرافقه رئيس بلدية تيماء سعيد خليل السعيد عدد من المراكز الجهراء والجديد وعردة والكتيب بحضور رؤساء المراكز حيث اجتمع بالمواطنين واطلع على سير العمل والخدمات التي توفر لهم واستمع لإرائهم ومطالبهم، وأكد ” السديري” على رؤساء المراكز متابعة سمو أمير المنطقة حفظة الله الامير فهد بن سلطان ومتابعته دائما بتسخير جميع الإمكانيات لخدمة المواطنين . بعد ذلك توجة الى مركز خدمات بلدية الجهراء وكان في استقبالهم مدير مكتب بلدية الجهراء/ عاطف الشرعبي واطلع على الخدمات التي يقدمة مكتب البلدية للمواطنين ثم توجة الى مركز أمن طرق الجهراء وكان في استقباله رئيس المركز الرقيب ابراهيم العنزي و وتفقد مركز انطلاق أمن طرق تيماء – المدينة المنورة وكان في استقباله مدير أمن الطرق بالمحافظة الرائد / عبدالعزيز الدوشان حيث اطلع على سير العمل وحثهم على بذل الجهد لما يخدم الصالح العام .