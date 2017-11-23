 أنفجار بركان بالصين يخلف جرحى وانهيار بالمباني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أنفجار بركان بالصين يخلف جرحى وانهيار بالمباني

أنفجار بركان بالصين يخلف جرحى وانهيار بالمباني
المناطق _ وكالات

إنفجر بركان بمدينة نينغبو شرق الصين ،أسفرعنه سقوط عدد من الجرحى وأنهيار مباني قريبة وتدمير سيارات ووقوع إصابات وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية ،كما جاء على ” سي سي تى في ” موقع تليفزيون الصين المركزى الرسمى صور لسيارات محطمة كما أظهرت سحابة رمادية من الدخان وركاما على بعد أمتار من موقع الإنفجار ،و صور لرجال يرتدون خواذات وينقلون الجرحى .

وأبان التليفزيون أن هناك ما يقرب من 30 جريحا نقلوا إلي المستشفيات وأضاف أن عمليات الإنقاذ مازالت مستمرة ،وقال شاهد عيان للتلفزيون الصين المركزى ” هناك عدد كبير من الجرحى ” .

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