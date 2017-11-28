 طرق بسيطه تساعد على تعزيز مزاج كبار السن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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طرق بسيطه تساعد على تعزيز مزاج كبار السن

طرق بسيطه تساعد على تعزيز مزاج كبار السن
المناطق _ الرياض

يعاني كبار السن الكأبة غالبا، لكن يوصي الخبراء ببعض الطرق والاساليب لتعزيز المزاج ومحاربة الكآبة.. ومنها:

1 الإكثار من القهقهة
اثبتت الدراسات ان الضحك العميق الذي يخرج من البطن يساعد في تخفيف التوتر ورفع المزاج ومستوى السعادة، ويخفف الاكتئاب ويرخي العضلات، وهو معالج فعال للألم. كما بينت ان الاشخاص الذين يتمتعون بخفة الدم وكثرة المزاح لديهم مناعة من الاصابة بالاكتئاب. وللحصول على ضحكة جيدة ينصح بالتعود على مشاهدة المسرحيات الفكاهية، وقراءة الكتب الكوميدية واللعب مع الاطفال ومصاحبة خفيفي الظل. وحاليا يتوافر نوع جديد من حصص اليوغا يسمى «يوغا الضحك» يعتمد على استخدام نشاطات مرحة وتقنيات التنفس العميق لتحفيز القهقهة.
2 التطوع 
عندما تساعد الاخرين ستنسى ألمك ومشاكلك، وعندما ترسم البسمة على وجوههم ستشعر بالسعادة. فالتطوع في النشاطات الخيرية ومساعدة الاخرين يعززان المشاعر الايجابية ويجلبان السعادة للمتبرع ومن حوله. بالإضافة الى ذلك، ينصح المتقاعدون بالتطوع حتى يشعروا بأهميتهم ودورهم في جلب السعادة للآخرين فذلك يوفر لهم اشباعا نفسيا وسعادة داخلية.
3 اقتناء حيوان أليف 
بينت الابحاث ان وجود دعم مستمر من الاصدقاء (سواء البشر او الحيوانات الاليفة) من الأمور الأساسية لتخفيف الاكتئاب وإبعاد الشعور بالوحدة وتعزيز الثقة بالنفس والسعادة والرضا.

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