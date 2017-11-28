 “دوائي”: لا صحة لما يزعمه البعض حول خطورة أدوية الكولسترول على القلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“دوائي”: لا صحة لما يزعمه البعض حول خطورة أدوية الكولسترول على القلب

“دوائي”: لا صحة لما يزعمه البعض حول خطورة أدوية الكولسترول على القلب
المناطق _ الرياض

أكدت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي “دوائي” أنه لا صحة لما يزعمه البعض حول خطورة أدوية الكولسترول على القلب، مشددةً على أنه مخالف للممارسة المبنية على البراهين والأدلة العلاجية.

وأضافت الجمعية، خلال بيان نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لاحظنا مؤخرًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي انتشار الرسائل التي تشكك بتأثير أدوية الكولسترول في تقليل احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين، والادعاء بأن أدوية الكولسترول مضرة للقلب”.

وتابع البيان أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم هو أحد أهم عوامل الخطورة المصاحبة للإصابة بأمراض القلب، ومنها تصلب الشرايين.

وشددت الجمعية على أن أدوية تقليل الكولسترول لم يثبت وجود آثار جانبية سلبية لها على القلب، بحسب الممارسات العملية والبراهين العلاجية.

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