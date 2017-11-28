الرويس يقدم حلًّا مؤقتًا لمشكلة عدم شمول التأمين على السيارات للكوارث الطبيعية

قال الرويس، الإثنين (27 نوفمبر 2017)، إنه في الوقت الذي لا يشمل التأمين على السيارات في المملكة مخاطر الكوارث الطبيعية، فإنه يمكن للمؤمن أن يقدم شكواه في صورة منازعة، حتى يحصل المتضرر على حقوقه.

ويأتي توضيح الرويس، عقب تعرض سيارات كثير من المواطنين لأضرار كبيرة بسبب السيول والفيضانات التي شهدتها الأسبوع الماضي.

وقال أحد المواطنين ويدعى بندر فلاتة، لبرنامج يا هلا على قناة خليجية: “تأميني شامل، وتعرضت سيارتي لضرر بسبب المياه، وموظف التأمين خيرني بين تصليح السيارة بمعرفتي وإحضار الفواتير للتعويض عنها، أو أن تخرج السيارة تالف وأعوض عن قيمتها”.

ودعا مواطنون إلى ضرورة تجاوب شركات التأمين معهم والمساهمة في تعويض بعض الخسائر التي لحقت بسياراتهم جراء السيول.

وكشفت مصادر الأحد أن مؤسسة النقد السعودي (ساما) ألزمت شركات التأمين بضرورة أن تتضمن وثيقة التأمين الشامل على المركبات سواء للأفراد أو الشركات التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية، خاصة الأضرار الناتجة عن الفيضانات والأمطار والسيول والبرد وذلك كتغطية إلزامية أساسية في منتج التأمين الشامل.

وحذرت مؤسسة النقد شركات التأمين في تعميم من أنها ستتخذ بعد 1/ 1/ 2018 جميع الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

وقدّر خبراء تعويضات ومطالبات العملاء من شركات التأمين نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على جدة بنحو 200 مليون ريال، خاصة مع غرق مستودعات تابعة لوكيل سيارات محلي واحتمالية تأثر السيارات الجديدة فيها.