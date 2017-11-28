أستراليا تطلق بنجاح قمرًا صناعيًا من قاعدة أمريكية

أطلقت أستراليا بناجح قمر صناعيًا مصغرًا من قاعدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد بيان صادر عن وزيرة الدفاع الأسترالية السيناتورة ماريس باين بأن القمر الذي يحمل اسم “بوكانير كيوب” والمصمم في جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية أطلق بنجاح من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا.

وأضاف البيان أن الحكومة الفيدرالية الأسترالية ستستثمر بشكل كبير في مشروعات الدفاع ذات الصلة بالفضاء خلال العقدين القادمين.