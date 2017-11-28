 طبيبتان يمنيتان تحطمان رقما قياسيا عالميا وتدخلان موسوعة ”غينيس” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

طبيبتان يمنيتان تحطمان رقما قياسيا عالميا وتدخلان موسوعة ”غينيس” أستراليا تطلق بنجاح قمرًا صناعيًا من قاعدة أمريكية لصٌّ يسرق معاطف فراء بقيمة 650 ألف دولار الرويس يقدم حلًّا مؤقتًا لمشكلة عدم شمول التأمين على السيارات للكوارث الطبيعية الأمير خالد بن سلطان : اختراق الشبكات الحيوية يسبب خسائر هائلة “دوائي”: لا صحة لما يزعمه البعض حول خطورة أدوية الكولسترول على القلب ترامب وماكرون يتفقان: مسار جنيف هو الشرعي الوحيد لحل النزاع بسوريا طرق بسيطه تساعد على تعزيز مزاج كبار السن أنفجار بركان بالصين يخلف جرحى وانهيار بالمباني محافظ تيماء يتفقد عدد من المراكز تويتر يغلق حساب صحيفة شهيره .. والسبب؟!! امانة جائزة جازان تعلن عن تحديد موعد مسابقة فرع القرآن الكريم والسنة النبوية

طبيبتان يمنيتان تحطمان رقما قياسيا عالميا وتدخلان موسوعة ”غينيس”

طبيبتان يمنيتان تحطمان رقما قياسيا عالميا وتدخلان موسوعة ”غينيس”
المناطق _ صنعاء

حطمت طبيبتان يمنيتان الرقم القياسي العالمي في استئصال اكبر ورم سرطاني، والمسجل حتى الان في موسوعة “غينيس” للارقام القياسية العالمية. والرقم القياسي العالمي مسجل حتى الآن باسم الطبيب الهندي بي كي سانجي، الذي اجرى عملية جراحية لاستئصال ورم خبيث يبلغ وزنه نحو 16.5 كيلوغرام ويعتبر اكبر ورم في العالم، حتى الاعلان عن وزن الورم الذي اجرى لمسنة يمنية في صنعاء وتجاوز هذا الرقم. وقالت مصادر طبية في صنعاء، ان الجراحتان الدكتورة منى غشيم والدكتورة رشا الصلوي، حطمتا الرقم القياسي العالمي، باجراء عملية جراحية كبرى، تم خلالها استئصال ورم سرطاني يزن 21.73 كيلو جرام لامرأة يمنية تبلغ من العمر 64 عاما. واوضحت مصادر طبية في مستشفى 48 النموذجي بصنعاء، والذي اجريت فيه العملية، انها توجت بالنجاح. وأفادت، أن المرأة المصابة بالورم السرطاني تنحدر من ارياف محافظة المحويت ، وجاءت الى صنعاء، بعد معاناة مع المرض استمرت 5 اعوام حتى وصولها الى المستشفى بصنعاء لتجرى لها العملية بنجاح.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>