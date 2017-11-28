طبيبتان يمنيتان تحطمان رقما قياسيا عالميا وتدخلان موسوعة ”غينيس”

حطمت طبيبتان يمنيتان الرقم القياسي العالمي في استئصال اكبر ورم سرطاني، والمسجل حتى الان في موسوعة “غينيس” للارقام القياسية العالمية. والرقم القياسي العالمي مسجل حتى الآن باسم الطبيب الهندي بي كي سانجي، الذي اجرى عملية جراحية لاستئصال ورم خبيث يبلغ وزنه نحو 16.5 كيلوغرام ويعتبر اكبر ورم في العالم، حتى الاعلان عن وزن الورم الذي اجرى لمسنة يمنية في صنعاء وتجاوز هذا الرقم. وقالت مصادر طبية في صنعاء، ان الجراحتان الدكتورة منى غشيم والدكتورة رشا الصلوي، حطمتا الرقم القياسي العالمي، باجراء عملية جراحية كبرى، تم خلالها استئصال ورم سرطاني يزن 21.73 كيلو جرام لامرأة يمنية تبلغ من العمر 64 عاما. واوضحت مصادر طبية في مستشفى 48 النموذجي بصنعاء، والذي اجريت فيه العملية، انها توجت بالنجاح. وأفادت، أن المرأة المصابة بالورم السرطاني تنحدر من ارياف محافظة المحويت ، وجاءت الى صنعاء، بعد معاناة مع المرض استمرت 5 اعوام حتى وصولها الى المستشفى بصنعاء لتجرى لها العملية بنجاح.