الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرباً للمنتخب السعودي

أُعلن اليوم عن تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الأرجنتيني خوان أنطونيو بيزي؛ لتدريب المنتخب السعودي الأول.

بيزي؛ كان مدرباً لمنتخب تشيلي، واستقال من منصبه أخيراً، بعد فشله في قيادة المنتخب إلى التأهل لنهائيات كأس العالم 2018.

وخوان أنطونيو بيزي مواليد 7 يونيو 1968 في سانتافي، وهو لاعب كرة قدم أرجنتيني سابق كان يلعب مهاجماً. سبق له أن لعب في كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده. لعب خلال مسيرته 364 مباراة، سجّل خلالها 160 هدفاً، حيث لعب لأندية روزاريو سنترال، وتينيريفي، ونادي فالنسيا، وبرشلونة، وأتلتيكو ريفر بليت، ونادي بورتو، ونادي فياريال.

ووفق “يورو سبورت” فالمدرب الأرجنتيني أخفق في قيادة رفاق فيدال وسانشيز ببطولة كوبا أمريكا في النسخة الأخيرة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وودّع المونديال في الجولة الأخيرة من التصفيات، بعد أن كان المنتخب التشيلي أحد المرشحين الأساسيين لحجز أحد المقاعد المؤهلة للمونديال.

وتواجد المدرب التشيلي في النهائي الآسيوي السبت الماضي في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان الاتحاد السعودي أقال المدرب الأرجنيتني إدغاردو باوزا بعد عروض المنتخب في المباريات الودية بمعسكر البرتغال