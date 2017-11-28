 الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرباً للمنتخب السعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مصر: السجن عامين للمحامي سارق شقة المذيعة السعودية «الفيفا» ينشر إحصائيات مثيرة عن منتخبي السعودية والمغرب أمريكية تقود «كامري» تتسبب في وفاة مبتعث سعودي بولاية الاباما بلدي حائل يلتقي مع ادارات المحاكم والعدل لتعزيز تكامل العمل ومناقشة تصحيح بعض صكوك العقارات الواقعة علی توسعه طريق الملك عبد العزيز بحائل أستراليا: اعتقال متعاطف مع داعش خطط لهجوم في رأس السنة تعليم مكة يطرح 24 موقعا تعليميا للقطاع الخاص لكسر الجمود الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرباً للمنتخب السعودي الفيفا يكشف عن آلية سحب قرعة كأس العالم 2018 مكافأة مالية لمن يعثر على شاب تركي هرب ليلة زفافه اليمن..أمهات المختطفين تطالبن بإنقاذهم من سجون الانقلاب واشنطن تلوح بوقف الدعم العسكري لجماعات تقاتل “داعش” بوركينا فاسو.. 3 إصابات إثر قنبلة قبيل زيارة ماكرون

الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرباً للمنتخب السعودي

الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرباً للمنتخب السعودي
المناطق_وكالات

أُعلن اليوم عن تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الأرجنتيني خوان أنطونيو بيزي؛ لتدريب المنتخب السعودي الأول.

بيزي؛ كان مدرباً لمنتخب تشيلي، واستقال من منصبه أخيراً، بعد فشله في قيادة المنتخب إلى التأهل لنهائيات كأس العالم 2018.

وخوان أنطونيو بيزي مواليد 7 يونيو 1968 في سانتافي، وهو لاعب كرة قدم أرجنتيني سابق كان يلعب مهاجماً. سبق له أن لعب في كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده. لعب خلال مسيرته 364 مباراة، سجّل خلالها 160 هدفاً، حيث لعب لأندية روزاريو سنترال، وتينيريفي، ونادي فالنسيا، وبرشلونة، وأتلتيكو ريفر بليت، ونادي بورتو، ونادي فياريال.

ووفق “يورو سبورت” فالمدرب الأرجنتيني أخفق في قيادة رفاق فيدال وسانشيز ببطولة كوبا أمريكا في النسخة الأخيرة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وودّع المونديال في الجولة الأخيرة من التصفيات، بعد أن كان المنتخب التشيلي أحد المرشحين الأساسيين لحجز أحد المقاعد المؤهلة للمونديال.

وتواجد المدرب التشيلي في النهائي الآسيوي السبت الماضي في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان الاتحاد السعودي أقال المدرب الأرجنيتني إدغاردو باوزا بعد عروض المنتخب في المباريات الودية بمعسكر البرتغال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>