 تعليم مكة يطرح 24 موقعا تعليميا للقطاع الخاص لكسر الجمود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تعليم مكة يطرح 24 موقعا تعليميا للقطاع الخاص لكسر الجمود

تعليم مكة يطرح 24 موقعا تعليميا للقطاع الخاص لكسر الجمود
المناطق_عادل الزهراني

تحركت وزارة التعليم لفك الجمود عن أراضيها التعليمية الشاغرة التي تنتشر في 11 حيا في مكة المكرمة من خلال طرحها للاستثمار طويل المدى من قبل القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل مدارس أهلية في إطار رفع كفاءة التعليم وتطوير بيئاته والذي يعد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 .

يأتي هذا التحرك عبر شركة تطوير للمباني وبرنامج استثمار الذي طرح المرحلة الرابعة من الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص باستثمار الأراضي الحكومية في واحدة من خطوات التطوير  الذي تشرف عليه وزارة التعليم .

وكشفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة اليوم النقاب عن 24 موقعا إستراتيجيا في 11 حيا بمساحة إجمالية بلغت 181908 مترا مربعا جاءت مخططات ولي العهد في مقدمة المواقع الاستثمارية المطروحة حيث تضمنت 14 موقعا في مخططات ولي العهد 1 ومخطط ولي العهد 2 ومخطط ولي العهد 3 ومخطط ولي العهد 4 فيما طرحت موقعين حيويين تعد الأبرز في حي العوالي وحي العزيزية بمساحة تزيد عن 9300 متر مربع .

ولم تغب مخططات الشرائع عن المواقع الاستثمارية حيث طرحت أراضي في مخططات1و 4 و12 ومخطط الراشدية 2 وكذلك حضر مخطط العمرة 6 شمال مكة المكرمة من خلال موقع بلغت مساحته 10119 متر مربع فيما طرح موقع حيوي في مخطط حي الهدى التجميعي بمساحة  9303 متر مربع

وكانت وزارة التعليم قد أطلقت برنامج للشراكة مع القطاع الخاص، يستهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجال المرافق والمباني التعليمية، ويتضمن إطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المباني التعليمية.

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