بلدي حائل يلتقي مع ادارات المحاكم والعدل لتعزيز تكامل العمل ومناقشة تصحيح بعض صكوك العقارات الواقعة علی توسعه طريق الملك عبد العزيز بحائل

التقی رئيس المجلس البلدي لامانة حائل الاستاذ فهد سعد العامر بحضور رئيس لجنة الاراضي والتخطيط ونزع الملكية بالمجلس البلدي سعود العجلان واعضاء اللجنة فهد بن براك وفهد الجلعود ومحمد الحربي وامين المجلس البلدي مع رئيس محاكم منطقة حائل فضيلة الشيخ محمد صالح الجزاع تناول المجتمعون جملة من الموضوعات والقضايا التي تهم الطرفين التي تعزز من خدمات العمل وخدمة المواطن ..وتميز اللقاء بروح العمل الهادف والبناء الذي يسخر من خلاله تعزيز الدور التكاملي لمحاكم المنطقة مع مسؤليات المجلس البلدي وتحقيق تطلعاته الخدمية

وأوضح فهد العامر ان اللقاء كان رائعا وثريا في تحقيق الاهداف والتطلعات بين الجهات كما استعرض أهداف الاجتماع بعض النقاط المسجلة لدى المجلس منها مناقشة تصحيح بعض صكوك العقارات الواقعة علی توسعه طريق الملك عبد العزيز بحائل، علاوة أيضا إلى عرض بعض الملاحظات الواردة من المواطنين.

وعبر العامر عن سعادته بهذا الاجتماع، الذي يأتي ضمن سلسلة متابعات المجلس مع الجهات

مثمنا تعاون ادارة محاكم المنطقة وحسن الاستقبال للمجلس مما يعزز من تكامل العمل الهادف موضحا دور المحاكم في إزالة العراقيل والصعوبات التي تواجه المواطنين.

بعدها شارك رئيس وأعضاء اللجنة بطرح عدة نقاط جوهرية حول دور المحاكم بحيث يتم طرحها بصورة أشمل تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

فيما أكد الشيخ محمد الجزاع أننا نعمل سويا وفي منظومة واحدة مع جهاز المجلس البلدي بحائل لتعزيز مطالب المواطنين لحل العراقيل معربا عن شكره لزيارة المجلس البلدي والتعاون الهادف

الی ذلك التقی رئيس المجلس البلدي لامانة حائل الاستاذ فهد سعد العامر بحضور رئيس لجنة الاراضي والتخطيط ونزع الملكية بالمجلس البلدي سعود العجلان واعضاء اللجنة فهد بن براك وفهد الجلعود ومحمد الحربي وامين المجلس البلدي في لقاء مفتوح مع رئيس كتابة العدل بمنطقة حائل فضيلة الشيخ سليمان الجارالله وقد تخلل اللقاء مناقشات عديدة قدمها بعض أعضاء اللجنة لتوضيح النقاط والاستفسارات المهمة حول معززات العمل

وثمن العامر دور ومتابعة ادارة العدل بالمنطقة وتكامل الية العمل مع مهام المجلس ودوره المعزز للخدمة وكان اللقاء ناجحاً بكل المقاييس لتعزيز تكامل العمل بين الطرفين ولإنجازها في القريب العاجل ..

فيما ثمن الشيخ الجارالله زيارة المجلس وروح العمل البناء بين الطرفين مما يعزز من فتح جوانب خدمية تلبي راحة المواطن في هذا الجزء الغالي من الوطن .