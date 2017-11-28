 أمريكية تقود «كامري» تتسبب في وفاة مبتعث سعودي بولاية الاباما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القاهرة ترد على إسرائيل: لن نفرط في ذرة تراب من سيناء ولي عهد أبوظبي يطالب بتعزيز العمل العربي المشترك لمكافحة الإرهاب مبيعات المنازل بأميركا عند أعلى مستوى بـ10 سنوات مصر: السجن عامين للمحامي سارق شقة المذيعة السعودية «الفيفا» ينشر إحصائيات مثيرة عن منتخبي السعودية والمغرب أمريكية تقود «كامري» تتسبب في وفاة مبتعث سعودي بولاية الاباما بلدي حائل يلتقي مع ادارات المحاكم والعدل لتعزيز تكامل العمل ومناقشة تصحيح بعض صكوك العقارات الواقعة علی توسعه طريق الملك عبد العزيز بحائل أستراليا: اعتقال متعاطف مع داعش خطط لهجوم في رأس السنة تعليم مكة يطرح 24 موقعا تعليميا للقطاع الخاص لكسر الجمود الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرباً للمنتخب السعودي الفيفا يكشف عن آلية سحب قرعة كأس العالم 2018 مكافأة مالية لمن يعثر على شاب تركي هرب ليلة زفافه

أمريكية تقود «كامري» تتسبب في وفاة مبتعث سعودي بولاية الاباما

أمريكية تقود «كامري» تتسبب في وفاة مبتعث سعودي بولاية الاباما
المناطق_وكالات

تسبب أمريكية تقود سيارة من نوع كامري في وفاة مبتعث سعودي بالولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت الشرطة الأمريكية أن مبتعثاً سعودياً توفي؛ إثر حادث مروري على أحد الطرق السريعة بولاية الاباما الأمريكية في الساعة الواحدة من صباح الجمعة الماضي.

وأوضحت الشرطة أن سيدة كانت تقود سيارة من نوع “كامري” عاكست السير لتتسبب في اصطدام مركبة أخرى كانت تقل 3 ركاب بينهم المبتعث السعودي ويدعى “سيد مهدي الهاشم”، ما أدى إلى وفاة الأخير وراكب ثانٍ كان برفقته فيما أصيب سائقهما كما توفيت سائقة الكامري.وأضافت أن الهاشم البالغ من العمر 21 عاماً كان يدرس في جامعة الاباما.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>