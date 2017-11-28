أمريكية تقود «كامري» تتسبب في وفاة مبتعث سعودي بولاية الاباما

تسبب أمريكية تقود سيارة من نوع كامري في وفاة مبتعث سعودي بالولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت الشرطة الأمريكية أن مبتعثاً سعودياً توفي؛ إثر حادث مروري على أحد الطرق السريعة بولاية الاباما الأمريكية في الساعة الواحدة من صباح الجمعة الماضي.

وأوضحت الشرطة أن سيدة كانت تقود سيارة من نوع “كامري” عاكست السير لتتسبب في اصطدام مركبة أخرى كانت تقل 3 ركاب بينهم المبتعث السعودي ويدعى “سيد مهدي الهاشم”، ما أدى إلى وفاة الأخير وراكب ثانٍ كان برفقته فيما أصيب سائقهما كما توفيت سائقة الكامري.وأضافت أن الهاشم البالغ من العمر 21 عاماً كان يدرس في جامعة الاباما.