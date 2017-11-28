 مصر: السجن عامين للمحامي سارق شقة المذيعة السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مصر: السجن عامين للمحامي سارق شقة المذيعة السعودية «الفيفا» ينشر إحصائيات مثيرة عن منتخبي السعودية والمغرب أمريكية تقود «كامري» تتسبب في وفاة مبتعث سعودي بولاية الاباما بلدي حائل يلتقي مع ادارات المحاكم والعدل لتعزيز تكامل العمل ومناقشة تصحيح بعض صكوك العقارات الواقعة علی توسعه طريق الملك عبد العزيز بحائل أستراليا: اعتقال متعاطف مع داعش خطط لهجوم في رأس السنة تعليم مكة يطرح 24 موقعا تعليميا للقطاع الخاص لكسر الجمود الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرباً للمنتخب السعودي الفيفا يكشف عن آلية سحب قرعة كأس العالم 2018 مكافأة مالية لمن يعثر على شاب تركي هرب ليلة زفافه اليمن..أمهات المختطفين تطالبن بإنقاذهم من سجون الانقلاب واشنطن تلوح بوقف الدعم العسكري لجماعات تقاتل “داعش” بوركينا فاسو.. 3 إصابات إثر قنبلة قبيل زيارة ماكرون

مصر: السجن عامين للمحامي سارق شقة المذيعة السعودية

مصر: السجن عامين للمحامي سارق شقة المذيعة السعودية
المناطق_وكالات

أيدت محكمة مصرية حكماً صادراً ضد محامٍ مصري بالسجن لمدة سنتين مع الشغل، لتورطه في سرقة منقولات من شقة مذيعة سعودية بمدينة المعادي، ورفض معارضته على الحكم.

وكانت محكمة جنح المعادى، قد قضت في شهر 6 الماضي بحبس المحامي، سنتين مع الشغل والنفاذ؛ لاتهامه بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليها، من شقتها عقب كسره باب الشقة مستغلًا إقامتها في السعودية.

وتقدم محامي المتهم أمس (الإثنين) للمحكمة بطلب معارضة للحكم الصادر ضده، وهو ما رفضته المحكمة مؤيدة الحكم الصادر بحقه في القضية رقم 8099 لسنة 2017.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية، أن أوراق القضية كشفت أن المتهم سرق كل محتويات شقة المذيعة؛ المتمثلة في غرفتي نوم وصالون، ثلاجتين، لوحات فنية وأنتيكات، تليفزيون، شاشة عرض، وعدد من الأجهزة الكهربائية والملابس.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>