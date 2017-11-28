مصر: السجن عامين للمحامي سارق شقة المذيعة السعودية

أيدت محكمة مصرية حكماً صادراً ضد محامٍ مصري بالسجن لمدة سنتين مع الشغل، لتورطه في سرقة منقولات من شقة مذيعة سعودية بمدينة المعادي، ورفض معارضته على الحكم.

وكانت محكمة جنح المعادى، قد قضت في شهر 6 الماضي بحبس المحامي، سنتين مع الشغل والنفاذ؛ لاتهامه بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليها، من شقتها عقب كسره باب الشقة مستغلًا إقامتها في السعودية.

وتقدم محامي المتهم أمس (الإثنين) للمحكمة بطلب معارضة للحكم الصادر ضده، وهو ما رفضته المحكمة مؤيدة الحكم الصادر بحقه في القضية رقم 8099 لسنة 2017.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية، أن أوراق القضية كشفت أن المتهم سرق كل محتويات شقة المذيعة؛ المتمثلة في غرفتي نوم وصالون، ثلاجتين، لوحات فنية وأنتيكات، تليفزيون، شاشة عرض، وعدد من الأجهزة الكهربائية والملابس.