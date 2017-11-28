 «الفيفا» ينشر إحصائيات مثيرة عن منتخبي السعودية والمغرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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«الفيفا» ينشر إحصائيات مثيرة عن منتخبي السعودية والمغرب

«الفيفا» ينشر إحصائيات مثيرة عن منتخبي السعودية والمغرب
المناطق_وكالات

كشفت دراسة للمركز الدولي للاحصائيات التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن السعودية صاحبة أقصر متوسط طول بين اللاعبين في الفرق التي تأهلت لكأس العالم 2018 بروسيا.

وأفادت الدراسة بأن صربيا هي صاحبة أكبر متوسط طول بين اللاعبين بين الفرق المشاركة بمتر و85.6 سم، تليها السويد (متر و85.2 سم)، ثم آيسلندا (متر و85 سم)، وهو نفس متوسط الدنمارك.

وبالنسبة للسعودية فهي صاحبة أقصر متوسط بمتر و76.2 سم، تليها اليابان بمتر، و78.1 سم فبيرو بمتر و78.3 سم.

وكشفت الدراسة عن أن المغرب هو المنتخب الذي يمتلك أكبر عدد من اللاعبين ولد خارج أراضيه، بنسبة تتخطى النصف وهي تحديداً 61.5%.

ومن ضمن الأرقام الطريفة أيضاً، أن كل لاعبي كرواتيا والسويد وآيسلندا يلعبون في الخارج، على عكس السعودية وإنجلترا لأنهم بلا محترفين.

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