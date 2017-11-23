مبيعات المنازل بأميركا عند أعلى مستوى بـ10 سنوات

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أكتوبر تشرين الأول مسجلة أعلى مستوياتها في عشر سنوات وسط قوة الطلب في أنحاء البلاد، مما أعطى دعما لسوق الإسكان.

وقالت وزارة التجارة اليوم الاثنين إن مبيعات المنازل الجديدة زادت 6.2% إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 685 ألف وحدة الشهر الماضي مقارنة مع 645 ألفا في القراءة المعدلة لشهر سبتمبر أيلول.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل 11% من إجمالي مبيعات المنازل، ستة بالمئة إلى 625 ألف وحدة الشهر الماضي.

وقفزت مبيعات المنازل الجديدة 18.7% على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول في ثالث زيادة شهرية على التوالي.

يشير ذلك إلى جانب الزيادة التي تحققت الشهر الماضي في بناء المنازل ومبيعات المنازل القائمة إلى أن سوق الإسكان قد تكون آخذة في استعادة زخمها بعدما تباطأت معظم فترات العام.