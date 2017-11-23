 ولي عهد أبوظبي يطالب بتعزيز العمل العربي المشترك لمكافحة الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ولي عهد أبوظبي يطالب بتعزيز العمل العربي المشترك لمكافحة الإرهاب

ولي عهد أبوظبي يطالب بتعزيز العمل العربي المشترك لمكافحة الإرهاب
المناطق_وكالات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تضامن بلاده الكامل مع مصر في مواجهة الإرهاب، مشددًا على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة.
وأوضح المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن ولي عهد أبوظبي أعرب خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه اليوم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن خالص تعازيه في ضحايا حادث مسجد الروضة الإرهابي، داعيًا الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، ومتمنيًا الشفاء للمصابين.

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