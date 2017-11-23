 القاهرة ترد على إسرائيل: لن نفرط في ذرة تراب من سيناء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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القاهرة ترد على إسرائيل: لن نفرط في ذرة تراب من سيناء

القاهرة ترد على إسرائيل: لن نفرط في ذرة تراب من سيناء
Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry speaks during a meeting with his Russian counterpart in Moscow, on March 16, 2016. AFP PHOTO / VASILY MAXIMOV / AFP / VASILY MAXIMOV
المناطق_وكالات

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء الاثنين، أن بلاده لن تسمح بالتفريط في ذرة واحدة من تراب شبه جزيرة سيناء.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة للوزير بإحدى الفضائيات المصرية الخاصة، رداً على سؤال بشأن حديث وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، غيلا غامليئيل، عن أن سيناء أفضل مكان لدولة الفلسطينيين.

وكانت تقارير محلية مصرية ذكرت الاثنين إن غامليئيل قالت لقناة إسرائيلية إن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء، التي تشهد منذ 2013 حملة عسكرية ضد مسلحين يستهدفون الشرطة والجيش هناك، ومؤخراً المدنيين، بحسب وكالة “الأناضول” للأنباء.

وقال شكري: “نرفض أي تصريح من أي جهة أو أي تفكير بشأن الانتقاص من سيادة مصر على أراضيها، خاصة سيناء التي رويت بدماء المصريين دفاعا عنها.

وأضاف أن بلاده لن تتنازل لأحد عن ذرة من تراب سيناء، ولن تسمح لأحد بأن يعتدي عليها.

ونفي وزير الخارجية المصرية استدعاء السفير الإسرائيلي بالقاهرة ديفيد جوفرين، كاشفاً عن مجيء السفير لمقر وزارة الخارجية بالقاهرة بناءً على طلبه.

وقال إنه ليس هناك علاقة مباشرة بين مجيء السفير للوزارة وتصريحات الوزيرة الإسرائيلية.

وكانت وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، غيلا غامليئيل، شاركت في مؤتمر إقليمي، عقد بالقاهرة يوم الاثنين.

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