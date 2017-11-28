أمانة الشرقية تدشن نظام “اعتماد المكاتب الهندسية الالكتروني”

كشفت الإدارة العامة لتخطيط العمراني في أمانة المنطقة الشرقية عن تدشين نظام تسجيل واعتماد المكاتب الهندسية الالكتروني، بهدف اعتماد المكاتب الهندسية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية الكترونيا.

وأوضح وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي في بيان صحافي، أن نظام تسجيل واعتماد المكاتب الهندسية الإلكتروني الجديد يهدف الى اعتماد المكاتب الهندسية التابعة للأمانة الكترونيا من قبل الأمانة، وكذلك تسهيل إجراءات التسجيل، لإتاحة المجال للمكاتب الهندسية التعامل مع الخدمات الالكترونية والانظمة المقدمة من الأمانة وبلدياتها كل بحسب فئة الاعتماد الخاصة بالمكتب الهندسي .

وأشار الى أنه سيتم ربط التأهيل كشرط الزامي في استكمال الخدمات الالكترونية، موضحاً أن الأمانة تعمل على توحيد قاعدة البيانات الخاصة بجميع المكاتب الهندسية المعتمدة بأمانة المنطقة الشرقية بشكل إلكتروني وبما يتوائم مع استراتيجية الامانة في ذلك، ما يتطلب سرعة تحديث بيانات جميع المكاتب الهندسية من خلال النظام الجديد، لتلافي العقبات التي تنتج عن عدم التسجيل.

ولفت الى أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أعتمد خلال الفترة الماضية الخطة الاستراتيجية لتفعيل نظام المعلومات الجغرافية وخطة عمل تحديث وتطوير نظام المعلومات الجغرافي، والذي يأتي بهدف تطوير أنظمة المعلومات الجغرافية والتحول بشكل كامل الى الخدمات الالكترونية والتي تأتي ضمن استراتيجية “رقمي” والتي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية مؤخراً.

ودعا المهندس بخرجي جميع المكاتب الهندسية الى ضرورة التسجيل الإلكتروني في النظام الالكتروني من خلال بوابة الأمانة ( خدمات نظم المعلومات الجغرافية – المستكشف الجغرافي ) www.eamana.gov.sa ، مشيراً الى أنه سيتم ايقاف الاعتماد وجميع الخدمات الالكترونية الخاصة بالمكاتب التي لم تسجل بالنظام، لافتا الى أن المستفيدين من هذه الخدمة هم قطاع الأعمال (الشركات والمكاتب الهندسية).

وشدد على أن النظام الجديد يأتي ضمن العديد من الخدمات الإلكترونية بإدارة نظم المعلومات الجغرافية والتي تشرف عليها الادارة العامة للتخطيط العمراني، والتي تعمل بشكل متواصل على تقديم خدمات الكترونية حديثة لتوفير عناء الجهد والوقت، من خلال التحول الى الخدمات الإلكترونية التي ستسهم في شكل كبير في تقديم الكثير من الخدمات للمستفيدين، مبينا أن هذا يأتي في اطار حرص أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالإدارة العامة للتخطيط العمراني على نشر وتدشين بعض الخدمات والحلول المقدمة التي ستساهم في نشر التوعية وثقافة نظم المعلومات الجغرافية لكافة المستفيدين.



