جامعة الملك فهد تنظم المنتدى السابع لتطوير القطاع غير الربحي

تحت رعاية مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. خالد بن صالح السلطان، تنظم الجامعة، صباح السبت القادم (14 ربيع الأول 1439هـ)، المنتـــــدى السابع لتطـــوير القطـــاع غير الربحي، الذي يعقد تحت شعار: “دور القطاع غير الربحي في تقديم وتطوير الخدمات العامة: الصحة، الإسكان، التعليم“ وبمشاركة محلية ودولية من خبراء وباحثين وممارسين في هذا الحقل الحيوي، وبشراكة مع مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية ومؤسسة المجدوعي الخيرية ومؤسسة سالم بن أحمد بالحمر وعائلته الخيرية.

ذكر ذلك د. سهل عبدالجواد رئيس اللجنة المنظمة أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الدور التنموي الذي يقوم به القطاع غير الربحي بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من (1%) الى (5%).

وأضاف أن المنتدى يوفر فرصة لتبادل المعلومات والآراء والخبرات التي تساعد على أن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان.

وقال إن اللجنة المنظمة تغطى، من خلال فعاليات المنتدى، الطرح النظري والمواءمة المحلية والتطبيق العملي، مشيراً إلى تنوع فعاليات المنتدى بين أوراق عمل يقدمها نخبة من الخبراء العالميين، وجلسات حوارية مع ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى حلقات لمناقشة ما تم طرحه من مفاهيم وتجارب وطرق تطبيقها في السياق المحلي.

وتضم قائمة المتحدثين شارق صديقي المدير التنفيذي لجمعية بحوث المؤسسات غير الربحية والعمل التطوعي (ARNOVA) وسابث خان أستاذ مساعد، جامعة لوثيرن كاليفورنيا وتيم بانل مدير في مكتب القطاع الثالث في بوسطن ومشتاق تشهابرا المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المواطنين وجوبي جوبالاكريشنان مؤسس ورئيس مؤسسة شركاء الصحة العالمية وأميتاف فيرماني الرئيس التنفيذي المؤسس لتحالف التعليم وجون نيكولاديس الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجسر للإسكان.

وقال إن الجامعة تدرك أهمية العمل غير الربحي وأنه يشكل الضلع الثالث للتنمية المستدامة، مكملاً لأدوار القطاع الحكومي والقطاع الخاص، فقد أسست الجامعة، بدعم من مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وأولاده الخيرية، مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية، الذي يهدف إلى تقديم الدعم المؤسسي المتعلق بتطوير وبناء قدرات المؤسسات غير الربحية، من خلال تقديم الاستشارات والبرامج النوعية والتحليل واستقراء الواقع وتقديم الرؤى والإستراتيجيات، التي تساعد على تشكيل مستقبل القطاع غير الربحي في المملكة.

كما نظمت الجامعة سلسلة من ورش العمل تحت عنوان إدارة المؤسسات غير الربحية تهدف إلى تعزيز دور القطاع غير الربحي، ليكون داعماً للقطاعين الحكومي والخاص وتطوير قدراته ليكون أساسياً في التنمية، كما حولت الجامعة هذه الورش إلى منتدى سنوي، ودشنت، بالتعاون مع مؤسسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية، مشروع إدامة، الذي يساهم في تنظيم أدوات العمل وضبط أدائه والارتقاء به وتحويله من عمل فردي إلى عمل مؤسسي، كما أن قطاع العمل الخيري في المملكة ينتظر تحولاً كبيراً بعد اعتماد نظام تصنيف تقييمي متطور للجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية في المملكة بهدف تعزيز الحوكمة وتوفير المساءلة والشفافية والصحة المالية ونتائج برامج وخدمات هذا القطاع.

وأسست الجامعة وبرنامج الفوزان لخدمة المجتمع أكاديمية تهدف الى بناء قدرات قيادات المؤسسات غير الربحية عن طريق جلب ومواءمة أفضل الممارسات العالمية.