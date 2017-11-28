 بالصور.. شرطة عسير تواصل حملة “وطن بلا مخالف” في محايل عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بالصور.. شرطة عسير تواصل حملة “وطن بلا مخالف” في محايل عسير

بالصور.. شرطة عسير تواصل حملة “وطن بلا مخالف” في محايل عسير
المناطق - عسير
بإشراف مباشر من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي المشرف العام على الحمله الوطنية الشاملة ( وطن بلا مخالف ).. واصلت الحملة أعمالها أمس الإثنين في محافظة محايل عسير.
وعلى ضوء ماتم رصده بكافة المواقع التي قد تكثر بها مخالفات النظام العام بالمحافظه وضعت خطة أمنية محكمة شاركت بها كافة الجهات الأمنيه المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأكد  الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش  على أهمية الإلتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات والتي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء.

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