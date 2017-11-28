بالصور.. شرطة عسير تواصل حملة “وطن بلا مخالف” في محايل عسير

بإشراف مباشر من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي المشرف العام على الحمله الوطنية الشاملة ( وطن بلا مخالف ).. واصلت الحملة أعمالها أمس الإثنين في محافظة محايل عسير.

وعلى ضوء ماتم رصده بكافة المواقع التي قد تكثر بها مخالفات النظام العام بالمحافظه وضعت خطة أمنية محكمة شاركت بها كافة الجهات الأمنيه المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة.