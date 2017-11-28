جامعة الباحة تعلن التسجيل ببرامج الدورات التدريبية

أعلنت جامعة الباحة ممثلة في كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر, عن بدء التسجيل لبرامج الدورات التدريبية التي تنطلق يوم الأحد القادم.

وشملت الدورات التدريبية دورة التأهيل لاختبار كفايات المعلمين لمدة ثلاث أيام بمبلغ 400 ريال، ودورة الإشراف التربوي بنين وبنات لمدة يومين بمبلغ 300 ريال، وكفايات الإرشاد الطلابي للمعلمات لمدة ثلاث أيام بمبلغ 500 ريال، ودورة التأهيل لاختبار كفايات المعلمات لمدة يومين بمبلغ 300 ريال، ودورة كفايات القيادة المدرسية للبنين والبنات لمدة ثلاث أيام بمبلغ 500 ريال، ودورة كفايات الإرشاد الطلابي للمعلمين لمدة ثلاث أيام بمبلغ 500 ريال.