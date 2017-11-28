 بر الأحساء تطلق الحملة الثانية لجمع البطانيات الجديدة والمستعملة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بر الأحساء تطلق الحملة الثانية لجمع البطانيات الجديدة والمستعملة

بر الأحساء تطلق الحملة الثانية لجمع البطانيات الجديدة والمستعملة
المناطق- منال الدوسري

تطلق جمعية البر بالأحساء حملة جمع البطانيات الجديدة او المستعملة عصر اليوم الثلاثاء ولمدة 7 ايام لتوزيعها على المحتاجين بالاحساء تزامنا مع دخول فصل الشتاء.

وأوضح مدير العلاقات العامة وليد بن خالد البوسيف بان حملة (بطانية) التي ستطلقها الجمعية عصر اليوم الثلاثاء لجمع البطانيات الجديدة او المستعملة تأتي في نسختها الثانية بعد النجاح الكبير الذي لقيته الحملة في نسختها الأولى من خلال التفاعل الكبير من أبناء المجتمع.

وأكد البوسيف بان اطلاق حملة (بطانية) لهذا العام جاء متزامنا مع دخول فصل الشتاء لتأمين البطانيات للمحتاجين بالاحساء بمساهمة مجتمعية من الأهالي ولكي ينالوا الأجر والثواب العائد من مثل هذه التبرعات التي تقي المحتاجين برودة الأجواء لينعموا بشتاء دافئ.

وأضاف البوسيف بان جمعية البر بالاحساء حددت موقعين لاستقبال التبرعات بالبطانيات الجديدة او المستعملة بحالة ممتازة بعد غسلها وتغليفها، في مكتب خدمات المتبرعين بشارع الجامعة بالهفوف ومركز المبرز (مكتب الحزم) بشارع قصر صاهود، خلال الأيام من الثلاثاء حتى الاثنين من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة التاسعة مساء.

واكد البوسيف بأنه يمكن للمتبرعين التواصل مع الجمعية من خلال خدمة الواتس اب عبر الرقم (0537544440). علما بان الجمعية ستقوم بتوزيع البطانيات على المحتاجين بالاحساء لينعموا بالدفء في نومهم خلال هذه الأيام التي تشهد نزولا في درجات الحرارة.

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