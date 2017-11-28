أمير تبوك يلتقي مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان ين عبدالعزيز امير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم مدير فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي .

وحيث اطلع سموه خلال القاء على تقرير عن انجازات وفعاليات الجمعية التي تقدمها خلال المناسبات الوطنية والمشاركات والدورات والمسابقات الثقافية والفنية التي تقام في المنطقة كما اطلع سموه على خطة الجمعية لهذا العام . واشاد سمو امير منطقة تبوك بما تقدمه الجمعية خلال الفترة الماضية من برامج وفعاليات نوعية تساهم في دعم وتشجيع المواهب الابداعية للشباب والفتيات وابراز ما تزخر به المنطقة من موروث ثقافي وفني ومسرحي وشعبي .

حاثا سموه على أهمية رعاية المبدعين في المنطقة ومحافظاتها وتبني المواهب الشابة واتاحة الفرصة امامهم في المجالات الثقافية والفنية .

من جانبه عبر مدير فرع جمعية الثقافة والفنون عن سعادته بلقاء سمو امير تبوك وما استمع اليه من توجيهات سموه مؤكدا ما يلقاه فرع الجمعية من دعم واهتمام سموه وحرصه على احتواء ابناء المنطقة.