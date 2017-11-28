الجامعة العربية تؤكد أهمية تعبئة الجهود الدولية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن

رحبت جامعة الدول العربية بأي جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى تقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء الشعب اليمني، مؤكدة أنه جهد مرحب به ومقدر، بما في ذلك بدء وصول الطائرات التي تحمل مواد الإغاثة إلى مطار صنعاء، وذلك بالنظر إلى ما تشهده المرحلة الحالية من مأساة إنسانية في اليمن في ظل التدهور الملحوظ والمستمر في الأوضاع المعيشية والصحية نتيجة النزاع المسلح القائم حالياً، خاصة ما يتعلق بالأوضاع الصحية والغذائية للأطفال والمرضى وكبار السن.

وقال المتحدث الرسمي بإسم أمين عام جامعة الدول العربية محمود عفيفي: “إن الأمين العام أحمد أبو الغيط يرى أن خطورة الوضع الإنساني الحالي في اليمن تستلزم إيلاء هذا الأمر أولوية قصوى من جانب مختلف أطراف المجتمع الدولي، وهو الأمر الذي أكدته كافة القرارات الصادرة عن الجامعة العربية بشأن الأزمة اليمنية”.

وأضاف: “أن الوقت قد حان لكي تدرك جماعة الحوثيين ومن يتحالف معها ومن يقف وراءها أنها تُلحق الدمار بالبلاد، وأنها تتسبب في معاناة شديدة للملايين من أبناء الشعب اليمني الأبرياء، وأنها مسؤولة عما آلت إليه الأوضاعُ في هذا البلد من تدهور وانهيار على كافة الأصعدة بسبب تعنتها الواضح ورفضها لكافة الحلول الوسط التي تُطرح لتسوية النزاع في اليمن بما يجنب البلاد ويلات الحرب القائمة حالياً”.