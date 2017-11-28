ضمن برنامج تأهيل نخبة من المختصين في الطب الرياضي.. تأهيل 7 كوادر سعودية في انطاليا التركية

اطلق الاتحاد السعودي للطب الرياضي برنامجه لتأهيل نخبة من المختصين في الطب الرياضي وذلك بعد انتداب 7 من اطباء وأخصائي العلاج الطبيعي ( عبدالرحمن الوادعي ود. عبداللطيف الثنيان وليد الشميمري د. محمد حكمي وماجد العباد ) وذلك للمشاركة في الدورة الاولمبية المتقدمة للاجهزة الطبية التي تنظمها اللجنة الاولمبية الدولية بمدينة انطاليا التركية خلال الفترة من ٢٧ وحتى ٢٩ نوفمبر الجاري حيث يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية لتطوير اجهزة طبية محترفة متخصصة في الطب الرياضي.

ويتكون مسار البرنامج من قسمين رئيسيين: الأول (أساسي)، محلي بحيث يتم إقامة البرنامج داخل المملكة العربية السعودية، أما الثاني (متقدم)، فهو دولي ويتم فيه انتداب وابتعاث المتفاعلين بتميز مع برامج اتحاد الطب الرياضي لحضور برامج تدريبية متقدمة في الطب الرياضي معتمدة دوليا يلقيها محاضرون وطنيون و دوليون ذو شهادات عليا من شتى المجالات المعنية والتخصصات الدقيقة، ويهدف البرنامج لتهيئة و تدريب أطباء وأخصائيو علاج طبيعي محترفين ذو كفاءة عالية من اجل رفع مستوى الخدمة الطبية والتأهيلية المقدمة إثناء المشاركات و المنافسات والتدريبات للمنتخبات الوطنية وللاتحادات سواء كان على صعيد المشاركات الداخلية او الخارجية.

ومن جانبه اوضح رئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي د قاسم المعيدي انهم يواصلون العمل من اجل ضخ الكوادر الطبية المتميزة في مختلف ميادين الرياضة السعودية وقال :” تهدف مخرجات البرنامج السعودي تأهيل ممارسين صحيين نخبة في الطب الرياضي الى توفير قاعدة بيانات واسعة للممارسين الصحيين المعتمدين في الطب الرياضي، وسوف يتم التعويل عليهم لتوفير أعلى مستويات الخدمة الطبية للاعبين السعوديين في الرياضات المختلفة”.