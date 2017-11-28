 ​مسرح جامعة الملك خالد يحصد جائزة أفضل سينوغرافيا بمهرجان الرواد الدولي بالمغرب  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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​مسرح جامعة الملك خالد يحصد جائزة أفضل سينوغرافيا بمهرجان الرواد الدولي بالمغرب 

​مسرح جامعة الملك خالد يحصد جائزة أفضل سينوغرافيا بمهرجان الرواد الدولي بالمغرب 
المناطق - عسير

حصدت فرقة النشاط المسرحي بجامعة الملك خالد جائزة السينوغرافيا لمسرحية “غمام”، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الرواد الدولي للمسرح، التي استضافتها مدينة خريبكة المغربية، تحت شعار” لنتواصل بلغة المسرح”.

وعبر رئيس الوفد رئيس النشاط المسرحي بالجامعة الأستاذ محمد الكعبي عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال” إن الفوز بهذه الجائزة يعد عملا مميزا وقفزة كبيرة لمسرح جامعة الملك خالد، نظرا للمنافسة القوية والمحتدمة التي واجهناها مع أباطرة المسرح من دول متقدمة في هذا المجال”.

وجاءت بقية النتائج على النحو التالي: تتويج مسرحية “زنوبيا الملكة المحاربة” لمحترف المسرح والفنون من وادي زم بالجائزة الكبرى وهو أحسن عرض متكامل.

وحكمت هذه المسابقة الرسمية التي شاركت فيها مسرحيات عدة من داخل وخارج المغرب لجنة متخصصة، ترأسها المخرج والكاتب المغربي عمر جدلي، كما ضمت كلا من: الممثلة المغربية نجوم الزهرة، والمخرج والكاتب المسرحي بلعيد اكرديس، والمخرج المصري محمد مرسي إبراهيم، والفنانة الإيطالية روبيرتا ليجيرو.

يذكر أن مسرحية الغمام التي قدمتها فرقة النشاط المسرحي بجامعة الملك خالد من تأليف عبدالله عقيل، وإخراج محمد مبارك، وإشراف فني وإداري محمد الكعبي، ومن تمثيل كل من : مشعل القحطاني , زياد عسيري, فيصل ممدوح , عامر المحجاني , ومتابعة زياد لجم.

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