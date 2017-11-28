نائب أمير مكة يتفقد محافظتي القنفذة والعرضيات

واصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر جولاته على محافظات منطقة مكة المكرمة لليوم الثاني على التوالي بزيارة محافظتي القنفذة والعرضيات.

وفي محافظة القنفذة زار نائب أمير منطقة مكة الموقع المعتمد لمطار القنفذة ‏حيث أعلن عن بدء طرح المشروع وتنفيذه مطلع العام ٢٠١٨ حسب تأكيدات هيئة الطيران المدني ، كما دعم سموه توزيع منتجات وزارة الإسكان بالمحافظة مطلع الأسبوع المقبل.

والتقى نائب منطقة مكة المكرمة أهالي محافظة القنفذة والشباب حيث استمع سموة إلى مطالبهم واقتراحاتهم لتطوير المحافظة وتحقيق التنمية فيها، فيما ركزت مداخلات الشباب على طرح الرؤى التي تتوائم مع رؤية المملكة 2030.

ثم استقل سموه باصا ووقف ميدانيآ على عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في القنفذة وشملت جولة سموه مقر المحافظة، حيث تجول سموه في معرض المحافظة الخاص بملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة.

وزار الأمير عبدالله بن بندر المستشفى العام والذي يجري العمل في تهيئة البنى التحتية له وبلغت نسبة الإنجاز فية 75% ، وبحسب صحة المنطقة فإن التشغيل سيكون نهاية العام الهجري الحالي ، كما افتتح مركزي الكلى بالقنفذة ونمرة.

وتفقد الامير عبدالله بن بندر عددا من المشاريع المتعثرة ومن بينها الكلية التقنية للبنات والتي تقع على مساحة 200 ألف م 2 ويستوعب 3227 متدربة، ومشروع تعليمي ، وزار الكلية الجامعية واستمع لملاحظات عدد من الطلاب ، ثم زار سموه مبنى البلدية وحديقة الشلالات بالكورنيش الغربي.

عقب ذلك توجة الأمير عبدالله بن بندر المحافظة العرضيات وهناك وقف الامير عبدالله بن بندر على عدد من المشاريع المتعثرة ، ثم افتتح سموة مركز الكلي التي تقدر سعتة السريرية ب20 سريرا، ثم استمع إلى مطالب الأهالي وشباب المحافظة في حوار مباشر تخلله طرح مطالب تطويرية وتنموية للمحافظة شملت شقي الانسان والمكان.

وزار سموه معرضي أعمال شباب العرضيات والعسل ، ثم استمع إلى شرح عن الآثار التي تزخر بها المحافظة.

وكان الامير عبدالله بن بندر استهل زيارتة لمحافظات المنطقة منتصف الاسبوع الجاري بمحافظتي بحرة والجموم ، فيما يواصل سموة خلال الاسابيع المقبلة جولاته على بقية محافظات المنطقة.