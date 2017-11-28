 محافظ خميس مشيط يطلع على تصاميم مشروع الأمير سلطان الحضاري الاستثماري السياحي  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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محافظ خميس مشيط يطلع على تصاميم مشروع الأمير سلطان الحضاري الاستثماري السياحي 

محافظ خميس مشيط يطلع على تصاميم مشروع الأمير سلطان الحضاري الاستثماري السياحي 
المناطق - عسير
أطلع محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط على التصاميم المعمارية التي أعدتها  الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير لمشروع مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة خميس مشيط الاستثماري السياحي الأكبر في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله لمدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد العمرة بمكتبه بالمحافظة.

وأشار العمرة إلى أن المشروع يجسد الشراكة بين عدة جهات حكومية بهدف إقامة مشروع سياحي متميز ينافس على الصعيد المحلي والدولي ليصبح بمثابة ايقونة سياحية لحاضرة أبها بشكل عام ومحافظة خميس مشيط على وجه الخصوص.

وأضاف: “أن محافظ خميس مشيط سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل بحضور الجهات ذات العلاقة في مقدمتهم بلدية المحافظة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني”.

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