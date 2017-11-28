24 متدربة في برنامج ” بحث الدرس ” بتعليم عسير

دشنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم عسير نورة آل مفرح مؤخراً برنامج التطوير المهني القائم على المدارس ” بحث الدرس ” على مستوى مناطق المملكة ، بحضور مديرة إدارة التدريب والابتعاث بالمدينة المنورة الأستاذة مريم المحمدي ، والمدربة الأستاذة حنيين الردادي.

وأوضحت مديرة إدارة التدريب التربوي بتعليم عسيرأحلام حبتر، أن البرنامج يدعم مجتمعات التعلم المهنية ، وتطوير قدرات ومهارات المعلمات من أجل تحسين التدريس في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، لافتة إلى أن البرنامج استهدف 24 متدربة من المختصات في التطوير المهني ، والمشرفات التربويات والمدربات المركزيات المرشحات للبرنامج من إحدى عشرة منطقة تعليمية ، واستمر البرنامج على مدى خمسة أيام متتالية .