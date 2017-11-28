يواصل منتدى الرياض الإقتصادي الثامن فعالياته لليوم الثاني بإقامة جلستين مسائيتين تتناول الجلسة الأولى موضوع “المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الإقتصادية” والتي تبدأ في الساعة الرابعة عصراً يشارك فيها الدكتور/ بكر بن عبداللطيف الهبوب ، أمين عام الهيئة السعودية للمحامين، والأستاذ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى ، المحامي والمستشار القانوني ، والدكتور/ أحمد بن علي الغامدي مساعد رئيس شركة الجميح القابضة للشؤون المالية والإدارية ، ويدير هذه الجلسة معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور/ خالد بن محمد اليوسف ، وفي الساعة السادسة مساءً تبدأ فعاليات الجلسة الثانية بعنوان “قياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الإقتصاد السعـودي” برئاسة معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور/ مشبب القحطاني ، ويشارك فيها الدكتورة تماضر الرماح ، وكيل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية للتوطين الموجه ، ومعالي الدكتور/ صالح الشهيب ، عضو مجلس الشورى ، والدكتور/ عادل الدوسري ، عميد كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن .
وتستمر فعاليات المنتدى لمدة ثلاثة أيام بعنوان نحو تنمية إقتصادية مستدامة
منتدى الرياض الإقتصادي يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي
يواصل منتدى الرياض الإقتصادي الثامن فعالياته لليوم الثاني بإقامة جلستين مسائيتين تتناول الجلسة الأولى موضوع “المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الإقتصادية” والتي تبدأ في الساعة الرابعة عصراً يشارك فيها الدكتور/ بكر بن عبداللطيف الهبوب ، أمين عام الهيئة السعودية للمحامين، والأستاذ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى ، المحامي والمستشار القانوني ، والدكتور/ أحمد بن علي الغامدي مساعد رئيس شركة الجميح القابضة للشؤون المالية والإدارية ، ويدير هذه الجلسة معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور/ خالد بن محمد اليوسف ، وفي الساعة السادسة مساءً تبدأ فعاليات الجلسة الثانية بعنوان “قياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الإقتصاد السعـودي” برئاسة معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور/ مشبب القحطاني ، ويشارك فيها الدكتورة تماضر الرماح ، وكيل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية للتوطين الموجه ، ومعالي الدكتور/ صالح الشهيب ، عضو مجلس الشورى ، والدكتور/ عادل الدوسري ، عميد كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن .
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