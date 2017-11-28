 بمشاركة 6 رباعين.. أخضر رفع الأثقال يفتتح مشاركته ببطولة العالم  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بمشاركة 6 رباعين.. أخضر رفع الأثقال يفتتح مشاركته ببطولة العالم 

بمشاركة 6 رباعين.. أخضر رفع الأثقال يفتتح مشاركته ببطولة العالم 
المناطق - وليد الحمود
يفتتح المنتخب السعودي الأول لرفع الأثقال اليوم الثلاثاء مشاركته في بطولة العالم والتي تقام في مدينة انهايم بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى الـ 5 من ديسمبر المقبل. 
 
وينتظر أن تحفل هذه البطولة بإثارتها المعهودة وتحطيم الأرقام العالمية الجديد نظير مشاركة أقوى الرباعين العالميين من 62 دولة ستتنافس لتحقيق الميداليات المختلفة، فيما ستغيب 10 منتخبات عن المشاركة بسبب عقوبات من الاتحاد الدولي يتقدمهم منتخبات إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية وكازاخستان وبيلاروسيا وأذربيجان وأرمينيا و اوكرانيا و مولداوفيا. 
 
وضمت قائمة الأخضر المشارك في بطولة العالم برئاسة محمد الحربي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال والإداري محمد الجبلاوي، و بقيادة فنية المدرب الوطني حسين آل سليس، والرباعون هم سراج آل سليم والذي سيشارك في وزن 56 كجم، و فيصل السلمي و عباس العبد العال بوزن 62 كجم، و محسن الدحيلب و محمود آل احميد بوزن 69 كجم، فيما سيشارك الرباع خليل الحمقان بوزن 85 كجم. 
من جهته أكد محمد الحربي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي قدرة الرباعين السعوديين بتقديم المستويات المميزة في بطولة العالم والظهور بالمستويات المشرفة، وأن رغبة الرباعين السعوديين خلال المعسكرات السابقة المحلية التي أقيمت بمدينة الدمام و المعسكرين الخارجيين اللذين أقيما في العاصمة الأذربيجانية باكو، وبمدينة انهايم الأمريكية كانت واضحة بالمنافسة على الحصول على إحدى الميداليات على الرغم من المنافسة القوية ومشاركة أعتى المنتخبات العالمية المتمرسة والتي لها تاريخ كبير في رفع الأثقال. 

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