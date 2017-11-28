بمشاركة 6 رباعين.. أخضر رفع الأثقال يفتتح مشاركته ببطولة العالم 

يفتتح المنتخب السعودي الأول لرفع الأثقال اليوم الثلاثاء مشاركته في بطولة العالم والتي تقام في مدينة انهايم بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى الـ 5 من ديسمبر المقبل.

وينتظر أن تحفل هذه البطولة بإثارتها المعهودة وتحطيم الأرقام العالمية الجديد نظير مشاركة أقوى الرباعين العالميين من 62 دولة ستتنافس لتحقيق الميداليات المختلفة، فيما ستغيب 10 منتخبات عن المشاركة بسبب عقوبات من الاتحاد الدولي يتقدمهم منتخبات إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية وكازاخستان وبيلاروسيا وأذربيجان وأرمينيا و اوكرانيا و مولداوفيا.

وضمت قائمة الأخضر المشارك في بطولة العالم برئاسة محمد الحربي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال والإداري محمد الجبلاوي، و بقيادة فنية المدرب الوطني حسين آل سليس، والرباعون هم سراج آل سليم والذي سيشارك في وزن 56 كجم، و فيصل السلمي و عباس العبد العال بوزن 62 كجم، و محسن الدحيلب و محمود آل احميد بوزن 69 كجم، فيما سيشارك الرباع خليل الحمقان بوزن 85 كجم.