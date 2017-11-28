 إعفاء مدارس التوأمة بالحد الجنوبي من حصة النشاط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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إعفاء مدارس التوأمة بالحد الجنوبي من حصة النشاط

إعفاء مدارس التوأمة بالحد الجنوبي من حصة النشاط
المناطق - نجران

خرج ملتقى مدارس التوأمة بالحد الجنوبي الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران في مقر الكلية التقنية خلال الفترة 9 ــ 10/3/1439هـ , بالعديد من التوصيات الهامة التي تصب في صالح تطوير العمل وقوة الأداء في مدارس التوأمة ، حيث ألقى مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي ومدير عام التعليم في محافظة صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس التوصيات التي أقرها المشاركون في ختام الملتقى والتي تضمنت “منح قائدي وقائدات مدارس التوأمة الصلاحيات المناسبة لوضع مدارس التوأمة ، ومنحهم حوافز مادية ومعنوية , إعفاء مدارس التوأمة من تدريس مادتي التربية الفنية والبدنية ويستفاد من معلميها في التشكيلات المدرسية , توفير معلمين ومعلمات بمختلف التخصصات حسب التشكيلات المدرسية , بالإضافة إلى الكشف على المباني وصيانتها بصفة مستمرة وتوفير اشتراطات السلامة ، وتعديل عقود الصيانة بما يتلاءم مع أوضاع مدارس الحد الجنوبي ، تقليص البرامج والمشروعات الوزارية في مدارس التوأمة ومراعاة الوضع الراهن ، وكذلك مراعاة النقص في الكادر التعليمي بالمدرسة , مع تخفيض متطلبات منظومة القيادة الأداء الإشرافي والمدرسي وحصة النشاط أو إلغائها في إدارات التعليم بالحد الجنوبي حتى انتهاء الأزمة , فضلا عن تفويض مديري مكاتب التعليم في الحد الجنوبي بمزيد من الصلاحيات لمواجهة المتغيرات مثل “تعليق الدراسة ، النقل داخل المكتب للمعلمين” واتخاذ القرار بما يتعلق بمدارس التوأمة , مع استثناء منسوبي ومنسوبات إدارات الحد الجنوبي من بعض الشروط التي يصعب تحقيقها في ظل التوأمة ولاسيما في برنامج الإيفاد الداخلي والخارجي، وبرنامج “خبرات”.

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