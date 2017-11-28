نائب أمير نجران يلتقي رئيس وأعضاء فرع الجمعية السعودية للإدارة بالمنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتب سموه بديوان الإمارة رئيس فرع الجمعية السعودية للإدارة بالمنطقة الدكتور محمد بن ناجي ال سعد يرافقه أعضاء الجمعية .

وأطلع سموه خلال اللقاء على سير العمل في فرع الجمعية وخططها المستقبلية وماسبق وأن تم إنجازه .

وأشاد سموه بالجهود والأعمال التطوعية التي يقدمها منسوبي فرع الجمعية السعودية للإدارة بالمنطقة .