 جائزة الملك فيصل العالمية في أحد أبرز التجمعات الطبية الدولية  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جائزة الملك فيصل العالمية في أحد أبرز التجمعات الطبية الدولية  “العمل والتنمية الاجتماعية”: 22 ألف جولة تفتيشية تكشف عن التزام 16 ألف منشأة بالمرحلة الثالثة من قرار “توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية” نائب أمير نجران يلتقي رئيس وأعضاء فرع الجمعية السعودية للإدارة بالمنطقة في جلسة برئاسة رئيس ديوان المظالم : منتدى الرياض يشخص الوضع الحالي للتشريعات ذات العلاقة بالتنمية إعفاء مدارس التوأمة بالحد الجنوبي من حصة النشاط الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود تسفر عن ضبط (99135) مخالفاً أرامكو السعودية توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم للوصول إلى مجتمع معرفي وعلمي منتج حرس الحدود بمنطقة تبوك يحبط محاولة لتهريب “٧٤٥٠٠٠” قرص”إمفيتامين” مخدر الصحة تؤكد أن مسمى إنفلونزا ” الخنازير” لم يعُد معمولاً به علمياً منذ العام 2009م بحضور نائبه .. أمير القصيم يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأمير سعود بن نايف: المملكة تخطو خطوات متسارعة في “ريادة الأعمال” أمانة الاحساء تُدشن ” حديقة عين الخدود ” بالاندلس

جائزة الملك فيصل العالمية في أحد أبرز التجمعات الطبية الدولية 

جائزة الملك فيصل العالمية في أحد أبرز التجمعات الطبية الدولية 
المناطق ـ الرياض

في مشاركة كشفت مكانتها الرائدة في تثمين الجهود العلمية الهادفة إلى تحسين حياة البشر، حضرت جائزة الملك فيصل العالمية في واحدة من أبرز التجمعات الطبية في العالم، وجاء ذلك متمثلاً في إلقاء الأستاذ الدكتور جوريس فلتمان، الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية في الطب لعام 2016م، لمحاضرة طبية في مؤتمر “الأمراض الوراثية النادرة” والذي عقد مؤخراً في جمهورية التشيك، وبحضور نخبة من العلماء والأساتذة والخبراء والمختصين في مجال الجينات البشرية.

وأشار الدكتور جوريس فلتمان، الذي يشغل حالياً منصب مدير مركز الأبحاث بجامعة نيوكاسل في بريطانيا ومدير المجمع الأوروبي للجينات البشرية، إلى أن تثمين الجهود العلمية وتقدير العلماء من قبل الجوائز العالمية، مثل جائزة الملك فيصل العالمية، يعزز من فرص التواجد والحديث في المحافل العلمية والمنصات الطبية بشكل أوسع، منوهاً إلى ضرورة تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات والحوار مع رواد الدوائر العلمية الطبية، من أجل تحقيق القيمة المضافة في دعم الأبحاث والدراسات التي تخدم البشرية.
واستعرض الدكتور جوريس فلتمان خلال المحاضرة، الطرق العلمية التي يجب أن تُتّبع للتعرف على خلل الجينات والذي قد يؤدي إلى تشوه الجنين عند الولادة. وأوضح أن التقدم في العمر عند الإنجاب يزيد من نسبة حدوث ذلك الخلل الجيني. وأشاد البروفيسور ماسك ميلان، مدير أكبر مركز بحثي متخصص في مجال الجينات الجزيئية بدولة التشيك، ورئيس المؤتمر بإسهامات الدكتور فلتمان في مجال علم الوراثة الجزيئية.
ويُعد الأستاذ الدكتور جوريس فلتمان أحد أبرز أساتذة علم الوراثة الجزيئية، وهو ما أهله لنيل جائزة الملك فيصل العالمية لعام 2016م مناصفةً مع الأستاذ الدكتور برونر لتميزهما في الارتقاء بالتطبيقات السريرية للجيل القادم في علم الجينات إلى التشخيص الإكلينيكي، حيث طورا طرقاً عمليةً لتحليل عينات للمرضى المشتبه أن لديهم أمراضاً وراثية. وقد حفّز ذلك إلى إدخال هذه التقنيات إلى العيادة الطبية.
وتقديراً لإنجازاته المبتكرة، حصل الأستاذ الدكتور فلتمان على منح بحثية وجوائز من المنظمة الهولندية للعلوم والاتحاد الأوروبي، ونُشرت له العديد من الأبحاث في مجالات علمية عالمية.
ويُذكر أن جائزة الملك فيصل العالمية قد مُنحت حتى الآن إلى سبعة وستين عالماً ومتخصصاً في مجال الطب، وقد مُنحت الجائزة عن فرع الطب لأول مرة في عام ـ1982م لتنطلق بعدها في تعزيز مكانتها على الساحة الطبية العالمية نتيجة قدرتها على استشراف الإنجازات المبتكرة. وتعكف اللجنة المنظمة للجائزة حالياً على مراجعة الترشيحات المقدمة للفوز بجوائز الدورة الأربعين من الجائزة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>