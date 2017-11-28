 مسرح تعليم الطائف يحقق عدد من الانجازات في منافسات المسرح المدرسي بينبع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مسرح تعليم الطائف يحقق عدد من الانجازات في منافسات المسرح المدرسي بينبع

مسرح تعليم الطائف يحقق عدد من الانجازات في منافسات المسرح المدرسي بينبع
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

حققت الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عدة جوائز في منافسات المسرح المدرسي والذي أقيمت فعالياته بينبع .  حيث حصدت الادارة أفضل عرض متكامل مركز أول ،   وأفضل إخراج مركز أول للأستاذ جمعان الذويبي ، وأفضل إضاءة مركز أول للأستاذ شاكر بيك . وأفضل نص مركز أول للأستاذ فهد الحارثي .  وأفضل ممثل مركز أول للطالب سعود المالكي . وهنأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف محمد بن عامر النفيعي  الفائزين بما حققوه من جوائز مؤكدا أن برنامج منافسات المسرح المدرسي يهدف إلى تنمية الاعتزاز بالدين والانتماء للوطن والولاء للملك، كما يعمل على بناء شخصية الطالب السليمة، مثمناً جهود الجميع تجاه تلك المسابقة.

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