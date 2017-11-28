المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يدعو لتفعيل استراتيجية مكافحة الإرهاب

أكد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، ضرورة تعزيز الجهود الإعلامية في مواجهة الإرهاب بتفعيل الخطة المرحلية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب .

ودعا المكتب التنفيذي في التوصيات الختامية لأعمال دورته العادية الثامنة التي عقدت اليوم بالقاهرة برئاسة معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، وسائل الإعلام أو الجهات المعنية في الإعلام للتركيز على نقل ما يجري في الأراضي الفلسطينية حتى يطلع العالم على حقيقة ممارسات دولة الاحتلال ، فضلًا عن تسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية وانتهاكه للقوانين والشرائع الدولية .

وأكد مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة الأمة العربية جمعاء والتأكيد على الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين .

وكلف المجلس في توصياته التي رفعها إلى الدورة 49 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقدها في شهر مايو المقبل، بعثات الجامعة العربية في الخارج وعلى وجه الخصوص اللجنة الإعلامية بمواصلة الجهود لمخاطبة وسائل الإعلام المختلفة في هذه الدول لشرح ما يجري في الأراضي العربية المحتلة من انتهاك وتهويد لمدينة القدس وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية .

وطلب المجلس من اتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد وكالات الأنباء العربية مواصلة تكثيف الأخبار المتعلقة بالقدس وممارسات دولة الاحتلال من خلال التبادل الإخباري مع الدول الأوروبية والإفريقية والآسيوية .

كما أوصى بالموافقة على الإطار العام للحملة الإعلامية المقترحة للخريطة العالمية العربية للتنمية المستدامة 2030 وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة الإعلامية وذلك بالتعاون مع القطاعات المعنية بالجامعة العربية والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية وعرضها الاجتماع القادم للجنة الدائمة الإعلام العربي والدورة العادية التاسعة والاربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب .

وفيما يتعلق بالبند الخاص بدور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب، أوصى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالموافقة على طلب جمهورية العراق بإطلاق المرصد الاعلامي العربي للإرهاب وذلك وفقًا للائحة التفصيلية ومقوماتها وأليات تفعيلها وتقديم تقرير شهري عن عمل هذا المرصد للأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب وعرض كافة الإجراءات التنفيذية التي اتخذت لتفعيل هذا المرصد على الاجتماع القادم للدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب .