مدير جامعة شقراء يتفقد كلية العلوم والآداب بساجر

تفقد معالي الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري مدير جامعة شقراء اليوم الثلاثاء 10/3/1439هـ كلية العلوم والآداب في مركز ساجر في زيارة تفقدية تأتي تطبيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – والذي وجه بتكثيف الزيارات والجولات الميدانية على المنشآت والمجمعات الأكاديمية والمدن الجامعية والوقوف على سير العملية التعليمية، وشهدت الزيارة حضور الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد اليحيى وكيل جامعة شقراء للشؤون التعليمية والدكتور نايف بن عبدالعزيز المطوع المشرف على كليات محافظات عفيف والدوادمي ومركز ساجر.

وأستهل معاليه جولته بكلمة القاها في حفل خطابي قال فيها : “وجهنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بتكثيف الزيارة الميدانية للمدن الجامعية والمجمعات الأكاديمية والكليات والالتقاء بأعضاء هيئة التدريس والمواطنين والأهالي والتعرف على احتياجاتهم الجامعية والمشكلات التي تواجه أبنائنا طلاب الجامعة، واليوم نلتقي بكم بهدف تعزيز الروابط الأكاديمية والتعرف عن قرب إلى ما تحتاجه كلية العلوم والآداب في ساجر”.

وأضاف مدير الجامعة : ” أبنائي الطلاب أنتم تمثلون الجيل الذي ينتظر منه المساهمة في نقل بلادنا إلى مصاف الدول القوية في بنيتها الاقتصادية والعلمية والتنموية من أجل تجنيب بلادكم أخطار الإرهاب الذي بدأ يتضاءل ويضيق خناقه على الداعمين له، وهذا بفضل الله ثم بفضل قيادة دولتكم التي عملت على محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه ودحرته في جميع المواقع، كما أن دولتكم القوية تحارب الفساد الذي كان يضعف مشروعات التنمية ، ويهدر المال العام ، ويشيع أفعال الفساد الإداري الذي يحرمنا من تدعيم البنية التحتية وجعل التنمية شاملة تغطي المناطق والمحافظات”.

وأضاف الدكتور الأسمري : “عملت جامعة شقراء على جعل خطتها الاستراتيجية تأتي منسجمة ومتوافقة مع مشروع التحول الوطني 2020 الذي طرحته الدولة لمستقبل زاهر يبشر بحياة تنعم بالطمأنينة والأمان والنجاح على مستوى الاقتصاد المحلي ، ليحقق أهداف رؤية الدولة 2030، وخلال الفترة الماضية بذل الزملاء في الجامعة الجهد المضاعف لإصدار رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية والتي دشنها قبل أسابيع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض ، ليتم البدء في تحقيق أهدافها وتفعليها ، وقد تم إنجاز هيكل الجامعة التنظيمي والتخطيطي ، وتحديد توجهات الجامعة ومبادراتها لتكون منسجمة مع التوجهات الجديدة للدولة والتي عمل على تنفيذها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، وفق رؤية واسعة وشاملة تجعل من الجامعات السعودية أحد المحركات الفاعلة لدورة التنمية” .

وقال : “جامعة شقراء ضمن منظومة الجامعات السعودية التي عملت وفي وقت مبكر على الربط ما بين التخصصات واحتياجات سوق العمل، وتجاوزت الكثير من العقبات التي كانت تواجه الجامعات”. وأضاف : “جامعتكم الفتية والناشئة استفادت من دعم الدولة بسخاء حتى مكنتها من بناء (٣) مدن جامعية في : شقراء ، والدوادمي ، وحريملاء ، ومجمعات أكاديمية للطالبات في معظم المحافظات ، وتعمل حالياً على استكمال المشروعات الأخرى التي وقعت عقودها أو يجري التحضير لتوقيعها”.

وعقب ذلك قدم عميد كلية العلوم والآداب بساجر الدكتور عائض بن شافي الأكلبي كلمة ترحيبية رحب فيها بمعالي مدير الجامعة والوفد المرافق مثمناً لمعاليه حرصه على متابعة العملية الأكاديمية بشكل مستمر جعلت من التطوير والإتقان خارطة طريق ومنهج عمل.

وأطلع معاليه خلال زيارته على عرض موجز عن أقسام الكلية وإجمالي أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بالإضافة إلى عرض أبرز المبادرات والبرامج التي نفذها الطلاب والطالبات تأتي منسجمة مع خطة الجامعة والتي تهتم بتنمية الموهبة والإبداع.

هذا وتفقد معاليه خلال الجولة مباني كلية العلوم والآداب في شطريها الطلاب والطالبات وعقد لقاءات معهم تناول أبرز الآمال والمتطلبات لرفع مستواهم التعليمي، كما عقد معاليه لقاءاً أخر – عبر الدائرة الصوتية – مع طالبات الكلية أستمع فيه إلى أبرز احتياجات العملية الأكاديمية.

وأختتم معاليه جولته بلقاء مع عدد من آهالي وأعيان مركز ساجر بهدف الاطلاع على متطلباتهم واحتياجاتهم الجامعية ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة برفع مستوى التعليم الجامعي لدى المجتمع.