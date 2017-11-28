‏خطة اخلاء فرضية لطلاب مدرسة نعاش بالباحة 

نفذت مدرسة نعاش الابتدائية والمتوسطة بتعليم الباحة فرضية إخلاء ناجحة وذلك خلال ١٧ ثانية بالتعاون مع جميع منسوبي المدرسة وبأشراف قائد المدرسة ومنسق الامن والسلامة احمد علي الزهراني ⁦‪ كما تم تدريب الطلاب على الاخلاء الصحيح

واوضح قائد المدرسة محمد عبدالله الى ان الاخلاء تم بعد تفقد مخارج الطوارئ وتحديد نقطة التجمع مشيرا بأنهم يسعون الى تدريب الطلاب على كيفية الخروج والتصرف في الحالات الطارئة