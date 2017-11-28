 ترامب يدرس “موعد وكيفية” نقل السفارة الأمريكية إلى القدس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ترامب يدرس “موعد وكيفية” نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

ترامب يدرس “موعد وكيفية” نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
المناطق - وكالات

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية موعد وكيفية نقل السفارة الأمريكية في “إسرائيل” إلى القدس.

وأدلى بنس بهذا التعليق ضمن تصريحات له في بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة على هامش الاحتفال بالذكرى السبعين لتصويت الأمم المتحدة الذي دعا إلى إقامة “دولة إسرائيل”.

وكان ترامب تعهد بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس لكنه وقع في يونيو (حزيران) أمراً استثنائياً يبقيها في تل أبيب.

ويواجه موعداً نهائياً جديداً ينقضي في مطلع ديسمبر (كانون الأول) بشأن ما إذا كان سيمدد الأمر الاستثنائي، وهي خطوة لجأ إليها أسلافه لتفادي زيادة التوتر في الشرق الأوسط.

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