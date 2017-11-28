“حقوق الإنسان” يعقد جلسة بشأن ميانمار في 5 ديسمبر

قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إنه سيبحث وضع مسلمي الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار بجلسة خاصة في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) في جنيف.

وأضاف المجلس أن طلب عقد الجلسة الذي قدمته بنغلاديش والسعودية لاقى مساندة من 33 من أعضاء المجلس وعددهم 47، بما في ذلك هاتان الدولتان.

وذكرت مصادر في الأمم المتحدة أمس الإثنين، أن من المتوقع أن تبحث الجلسة عمليات القتل والاغتصاب وغيرها من الجرائم التي ارتكبت ضد الروهينجا، مما دفع أكثر من 600 ألف إلى الفرار إلى بنغلاديش منذ 25 أغسطس (آب).