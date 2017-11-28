 محافظة جدة تستضيف المؤتمر الدولي السنوي الرابع لجراحة الوجه والفكين الخميس المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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محافظة جدة تستضيف المؤتمر الدولي السنوي الرابع لجراحة الوجه والفكين الخميس المقبل

محافظة جدة تستضيف المؤتمر الدولي السنوي الرابع لجراحة الوجه والفكين الخميس المقبل
واس - جدة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز , نائب أمير منطقة مكة المكرمة , تستضيف محافظة جدة المؤتمر الدولي السنوي الرابع لجراحة الوجه والفكين خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2017م , وذلك بفندق الريتز كارلتون بجدة.
وأكد رئيس الجمعية السعودية لجراحة الوجه والفكين , الدكتور عبدالله الفيضي , حرص الجمعية على مواكبة التطور المتلاحق في المجال الطبي بشكل عام , وجراحة الوجه والفكين بشكل خاص من خلال إقامة المؤتمرات وتبادل الخبرات بين المشاركين , لافتاً إلى دور الجمعية في تحديد معايير الممارسة والمساعدة في تصنيف الممارسين من خلال تعاونها مع هيئة التخصصات الطبية , إلى جانب مشاركتها في اللجان التنظيمية , والتحقيقية المتعلقة بالأخطاء الطبية التي لها علاقة بجراحة الوجه والفكين.
من جهتها أوضحت استشارية جراحة الفم والوجه والفكين رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة رهف الحباب أن إقامة هذا المؤتمر الدولي يأتي لما تمثله جراحة الوجه والفكين من أهمية في الوقت الحاضر , حيث سيناقش خلاله أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال , لافتةً إلى مشاركة البروفسور انجلو كيزلينا من الولايات المتحدة , والذى شغل منصب الأكاديمية الأمريكية لجراحة التجميل خلال عام ٢٠١١ , وترأس المجلس الأمريكي لجراحة التجميل.

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