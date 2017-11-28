دولة رئيس مجلس الوزراء البلغاري يصل إلى الرياض

وصل إلى الرياض اليوم, دولة رئيس مجلس الوزراء لجمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف.

وكان في استقبال دولته في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الوزير المرافق, ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا مسفر بن عبدالرحمن آل غاصب وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي, ومندوب عن المراسم الملكية.