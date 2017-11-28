إمارة جازان : ” مركز غراس ” من القضايا الهامة التي جرى بحثها مع وزير العمل والتنمية

أصدرت إمارة منطقة جازان بيان لها اليوم أوضحت فيه مانشر في وسائل الإعلام المختلفة حول “تجاهل أزمة مركز غراس وعدم الاهتمام من قبل وزير العمل والشؤون الإجتماعية ” ..

وبين المتحدث الرسمي المكلف مدير العلاقات العامة والاعلام بإمارة منطقة جازان أ.ياسين بن أحمد القاسم بأنه جرى بحث أزمة المركز من قبل إمارة منطقة جازان وذلك أثناء زيارة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية للمنطقة د.علي الغفيص خلال لقاءه مع صاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة ، والتي كانت ضمن الموضوعات الأولية والهامة التى جرى مناقشتها هو مركز غراس والصعوبات التي يواجها المركز وتم وضع الحلول المستقبلية لهذا الموضوع وذلك لاتخاذ كافة الحلول من مختلف الجوانب التي تضمن عودة عمل المركز واستمرار خدمة هذه الفئة الغالية من منسوبيه ، وضمان اداء عمله من قبل الموظفات والعاملات بالمركز للقيام بمسؤولياتهم تجاههم.

واضاف المتحدث الرسمي المكلف بأنه فيما يخص قضايا التوطين فإن منطقة جازان تعتبر من أولى مناطق المملكة التي تسير في هذا الاتجاه وبدات في تطبيق كافة الإجراءات لضمان تنفيذ التوطين لابناء المنطقة في جميع المهن التي تستهدف الشباب والفتيات بمنطقة جازان ومحافظاتها ومراكزها.

وأكد القاسم، حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان على ما يخدم ابناء المنطقة في كافة القطاعات ومجالات العمل وتذليل وتسهيل العقبات والصعوبات التي تعترض طريقهم مع الجهات المعنية من خلال بحث المعوقات مع معالي الوزراء ومدراء الادرات المختلفة ، بناء على التوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة – حفظها الله – وبما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.