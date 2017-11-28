الاتفاق يرفع درجة استعدادته للاتحاد ويسيتش يعلن جاهزيته للمواجهة 

رفع فريق الاتفاق اليوم الثلاثاء درجة استعداداته لمواجهة الاتحاد الخميس ضمن الجولة الـ 12 من الدوي السعودي للمحترفين، وذلك في تدريب اليوم الثلاثاء الذي أداه على على ملعب نادي النهضه تحت اشراف مدرب الفريق الصربي ميودراغ يسيتش، والذي عمد من خلاله الى تكثيف الجوانب الفنية والتكتيكية.

وكان يسيتش قد اكد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الاتحاد انه عمد إلى تجهيز الفريق لياقياً وفنياً مستفيداً من تأجيل مباراة الاتفاق والهلال ضمن الجولة الـ 11 من الدوري.

فيما اكد المدافع العراقي احمد ابراهيم على صعوبة مباراة الاتحاد لعدم تأثره بالنقص والغيابات، مشيراً إلى أن اللاعبين اعدوا انفسهم جيداً للمباراة.

من جهه اخرى يخضع مدافع فهد الهاجري صباح الغد الى فحوصات طبية لدى مستشفيات المانع الراعي الطبي للفريق بعد شعورة بآلام في عضلة الفخذ الخلفيه.