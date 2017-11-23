 اشاد بها الميموني… جهود وإنجازات دوريات الطائف خلال العام الماضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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اشاد بها الميموني… جهود وإنجازات دوريات الطائف خلال العام الماضي

اشاد بها الميموني… جهود وإنجازات دوريات الطائف خلال العام الماضي
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

قدم مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة الطائف المقدم / عبدربه عبدالرزاق العتيبي التقرير السنوي الذي يوضح جهود دوريات الأمن بمحافظة الطائف خلال عام 1438 هـ إلى معالي محافظ الطائف الأستاذ: سعد بن مقبل الميموني في مكتبه بمحافظة الطائف .

الجدير بالذكر ؛أن دوريات الأمن بمحافظة الطائف قد حققت نتائج مميزه خلال عام 1438 مقارنة بالعام 1437 هـ.

حيث زاد الضبط الامني بنسبة( 6.47 ٪ )
وزادت ضبط المواد المخدره بنسبة (10.36 ٪)
كما انخفضت قضايا المسكرات وحملها بنسبه (9.64 ٪‏
كذلك زاد ضبط السيارات المطلوبه بنسبة (50.22 ٪)
وزاد ضبط الأشخاص المشتبه بهم بمعدل (18.09 ٪)
وزاد ضبط العماله السائبة والمخالفة بنسبة (83.02 ٪)
كما انخفضت قضايا السرقات بنسبة (18.72 ٪)
وانخفض حمل وحيازة الاسلحة بنسبة (20.39٪‏) نتيجه للإجراءات الأمنية والوقائية الاستباقية المتخذة.

إضافةً إلى ضبط حالات أمنية نوعية مميزة تضمنها التقرير.

وقد أشاد معالي المحافظ بما تحقق من جهود أمنية مميزة وحث ببذل المزيد من الجهد وتقديم كل ما من شأنه حفظ الأمن في وطننا المعطاء في ظل حكومتنا الرشيدة حفظها الله.

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