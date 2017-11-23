 شاهد .. آثار الأمطار على طربق القاعية – الارطاوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شاهد .. آثار الأمطار على طربق القاعية – الارطاوية

شاهد .. آثار الأمطار على طربق القاعية – الارطاوية
المناطق - الرياض

رصد مواطن بعدسة جواله، آثار الأمطار على طربق القاعية – الارطاوية، وذلك بعد أن شهدت هطول أمطار خلال الساعات الماضية.

وهطلت أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من مدينة الرياض، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، في ظل التنبيه المتقدم من الهيئه العامه للأرصاد وحماية البيئة لهطول الأمطار على العاصمة و الأجزاء المجاورة لها.

وأهاب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال الجوال أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.

وأكد أن الدفاع المدني بمنطقة الرياض اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

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