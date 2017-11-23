 كوريا الجنوبية واليابان ترفعان حالة التأهب بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخ جديد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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كوريا الجنوبية واليابان ترفعان حالة التأهب بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخ جديد

كوريا الجنوبية واليابان ترفعان حالة التأهب بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخ جديد
المناطق - وكالات

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في سيئول، بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا اليوم، دون ذكر مزيدا من التفاصيل.

ورفعت كل من كوريا الجنوبية واليابان حالة التأهب إثر ظهور أنشطة تشير إلى استعداد بيونغ يانغ لإطلاق صاروخ جديد.

وقال مصدر في الحكومة الكورية الجنوبية، إنه اكتشف تحركات في كوريا الشمالية تظهر عادة، قبيل إطلاق بيونغ يانغ صاروخا جديدا، ولذلك ترفع الحكومة من حالة التأهب تحسبا لجميع الاحتمالات.

والتزمت كوريا الشمالية الصمت لمدة حوالي ۷۰ يوما بعد إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى في سبتمبر/ أيلول الماضي.

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