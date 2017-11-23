 شاهد .. الملك فهد خلال متابعته لقاء النصر وريال مدريد في كأس العالم للأندية عام 2000 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شاهد .. الملك فهد خلال متابعته لقاء النصر وريال مدريد في كأس العالم للأندية عام 2000

شاهد .. الملك فهد خلال متابعته لقاء النصر وريال مدريد في كأس العالم للأندية عام 2000
المناطق - الرياض

أظهرت لقطات أرشيفية الملك فهد – رحمه الله – أثناء متابعته لقاء النصر وريال مدريد في كأس العالم للأندية عام 2000.

وجاء في تقرير نشره موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حينها، أن نادي النصر السعودي جمع المجد من أطرافه بعدما أصبح أول ناد يمثل السعودية وآسيا في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية، وهو ما جعل عشاقه يطلقون عليه لقب “العالمي” بعد تمثيله المملكة في أكبر بطولة كروية للأندية في العالم.

وأنشئ نادي النصر كناد للهواة عام 1955 ويدين عملاق العاصمة بالفضل للشقيقين حسين وزيد الجبعاء اللذين قاما بتأسيس النادي، حيث اختارا اسم النادي الذي يعني “الفوز” وتم اعتماد الشعار باللونين الأصفر والأزرق وخريطة الجزيرة العربية. ولم يكن هناك مقر للنادي في تلك الفترة وكانت الاجتماعات تقام في منزل الأخوين الجبعاء وكانت التدريبات تقام في أحد الملاعب الصغيرة.

وبعد خمس سنوات تم تسجيل النادي رسمياً في الرئاسة العامة لرعاية الشباب وأصبح الأمير عبدالرحمن بن سعود رئيساً لنادي النصر منذ ذلك الوقت وبدأ النصر مشواره في الكرة السعودية بالدرجة الثانية وصعد إلى الدرجة الأولى في عام 1963.

 

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