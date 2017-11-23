قرقاش عن قطر: تتنازل وتنفذ المطلوب في الظلام.. وتزايد وتكابر في ضوء الشمس

قال وزير الشؤون الخارجية بدولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعنوانها قطر تقدمت ببلاغ إعلامي ضد الإمارات إلى محكمة الجنايات الدولية، المطلع يدرك أن التحرك الإعلامي هدفه الضجيج وهذا ديدن الدوحة.

كما قال الوزير الإماراتي مغردا أن «التناقض هو أن تتنازل في الظلام خطوة تلو الأخرى، وأن تنفذ المطلوب في الغرف المغلقة، وأما في ضوء الشمس ترفع الشعارات الخاوية وتزايد وتكابر».

بينا اعتبروه مغردون على موقع «تويتر» أن قرقاش يقصد الحكومة القطرية، والتي ما فتئت أن تتناقض في سياساتها منذ عقدين من الزمن.