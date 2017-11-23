اعتقال 8 حمير في الهند 4 أيام بسبب “الفوضى” .. والسلطات: “عوملت” بشكل حسن !

ذكرت وسائل إعلام هندية، أن سلطات ولاية هندية، سجنت ثمانية من الحمير أربعة أيام، جراء تسببها بإصابات لعدد من الأطفال وإلحاقها ضررا بالنباتات في المدينة.

وأوضحت سلطات مقاطعة في ولاية أتر برديش، شمال البلاد، أن الحمير أضرت بنباتات الحديقة، لمدة تزيد عن الشهر، كما هاجمت أطفالا أثناء لعبهم.

وجرى إطلاق سراح الحمير بعد أن حضر مالكوها وتعهدوا بعدم تركها مستقبلا بعيدا عن أعينهم، وفقا لموقع “هندوستان تايمز”.

ويقول أحد العاملين في السجن، أن الحمير دمرت إحدى الحدائق بالكامل، “كنا نتصل بالمالكين، لكنهم ظلوا يقولون في كل مرة إن الحمير ليست لهم”.

ويقول مسؤول السجن إن الحمير “عوملت” بشكل حسن في المعتقل، إذ جرى إطعامها مرتين في اليوم قبل الإفراج عنها.